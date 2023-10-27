انخفاض أسعار الطاقة يتراجع بأرباح 'إيني' الإيطالية

انخفاض أسعار الطاقة يتراجع بأرباح "إيني" الإيطاليةتراجعت أرباح شركة إيني الإيطالية للطاقة في الربع الثالث من العام الجاري جراء انخفاض أسعار الطاقة، رغم أنها جاءت أفضل من تقديرات الخبراء.

وأفادت وكالة"بلومبيرج" للأنباء أن صافي أرباح إيني المعدلة في الربع الثالث بلغ 1.82 مليار يورو (1.9 مليار دولار) في تراجع نسبته 51 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تبلغ أرباح الشركة 1.61 مليار يورو.

وتراجعت الأرباح التشغيلية لقطاع الغاز الطبيعي في الشركة إلى 111 مليون يورو مقابل تقديرات بقيمة 203.1 مليون يورو، فيما بلغت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع في الربع السابق 1.1 مليار يورو. وعلى غرار شركات الطاقة الكبرى في العالم، جاءت عائدات شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة أقل، مقارنة بالعام الماضي في ظل تراجع أسعار الطاقة عن مستوياتها القياسية السابقة. headtopics.com

وكانت قد حافظت مجموعة الطاقة العملاقة الفرنسية"توتال إنرجي" على مستوى أرباح مريح خلال الفصل الثالث لهذا العام يناهز 6.7 مليون دولار، رغم تراجع أسعار المحروقات عموما بعد الارتفاع القياسي الذي شهده القطاع العام الماضي.

وتمثل هذه الأرباح زيادة بأكثر من 1.5 في المائة مقارنة بالفصل ذاته من العام الماضي. وقال باتريك بوياني رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان:"تثبت توتال إنرجي مجددا خلال هذا الفصل قدرتها على الاستفادة من مناخ ملائم، مع العمل في الوقت نفسه على تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق انتقال متوازن بين النفط والغاز من جهة، والكهرباء والطاقات المتجددة من جهة أخرى". headtopics.com

وأشادت الشركة"بوجاهة استراتيجيتها"، معلنة للمساهمين فيها توزيع دفعة ثالثة من الأرباح قدرها 0.74 يورو للسهم برسم 2023، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بـ2022، وفق البيان. وأضافت توتال إنرجي:"بإنتاج يقارب 2.5 مليون برميل في اليوم، سجلت أنشطة المجموعة في مجال النفط والغاز نموا بـ5 في المائة بوتيرة سنوية"، مشيرة إلى انطلاق العمل في مشاريع نفطية عدة، خصوصا في البرازيل والعراق، فضلا عن مواصلة نموها واستثماراتها في إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون.

اقرأ أكثر:

aleqtisadiah »

الاقتصاد العالمي .. الخطى الواهنة وتباعد المسارات «3 من 4»في حالة انخفاض أسعار العقارات في الصين بأسرع من اللازم، ستتدهور الميزانيات العمومية في القطاع المصرفي وقطاع الأسر، مع احتمال تضخم الآثار المالية. اقرأ أكثر ⮕

قادة الاتحاد الأوروبي يقرون بأن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة للغايةاعترف زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل بأن أسعار الطاقة في أوروبا ما زالت مرتفعة للغاية، بالرغم من كل الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار. اقرأ أكثر ⮕

«منتدى أصيلة» المغربي يشدد على تغيير المناخ وإيجاد حلول للطاقة المستدامةقال خبراء مغاربة إن هدف التحولات التي تعرفها الطاقة في أفريقيا والدول العربية وأوروبا هو الجمع بين فرص الحصول على الطاقة والحد من الآثار الضارة للوقود الأحفوري. اقرأ أكثر ⮕

تراجع أرباح 'إيني' 67 % إلى 1.9 مليار يورو في الربع الثالثأعلنت مجموعة 'إيني' الإيطالية للطاقة تراجع صافي أرباحها بنسبة 67 في المائة إلى 1.91 مليار يورو في الربع الثالث من 2023، على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز، لكن الرقم أعلى مما توقعه محللون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية 'فاكت سيت'، إذ توقعوا أن تبلغ الأرباح 1.64 مليار يورو. اقرأ أكثر ⮕

الدولار يرتفع قرب أعلى مستوياته خلال أسبوعين.. والين يتراجعالدولار يرتفع قرب أعلى مستوياته خلال أسبوعين.. والين يتراجع اقرأ أكثر ⮕

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يهاجم الأمين العام للمنظمةقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إنه عار على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ألا يتراجع عن كلامه بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولم يعتذر. اقرأ أكثر ⮕