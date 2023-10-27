انخفاض أسعار الطاقة يتراجع بأرباح 'إيني' الإيطالية

انخفاض أسعار الطاقة يتراجع بأرباح "إيني" الإيطاليةتراجعت أرباح شركة إيني الإيطالية للطاقة في الربع الثالث من العام الجاري جراء انخفاض أسعار الطاقة، رغم أنها جاءت أفضل من تقديرات الخبراء.
وأفادت وكالة"بلومبيرج" للأنباء أن صافي أرباح إيني المعدلة في الربع الثالث بلغ 1.82 مليار يورو (1.9 مليار دولار) في تراجع نسبته 51 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تبلغ أرباح الشركة 1.61 مليار يورو.
وتراجعت الأرباح التشغيلية لقطاع الغاز الطبيعي في الشركة إلى 111 مليون يورو مقابل تقديرات بقيمة 203.1 مليون يورو، فيما بلغت الأرباح التشغيلية لهذا القطاع في الربع السابق 1.1 مليار يورو. وعلى غرار شركات الطاقة الكبرى في العالم، جاءت عائدات شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة أقل، مقارنة بالعام الماضي في ظل تراجع أسعار الطاقة عن مستوياتها القياسية السابقة. headtopics.com
وكانت قد حافظت مجموعة الطاقة العملاقة الفرنسية"توتال إنرجي" على مستوى أرباح مريح خلال الفصل الثالث لهذا العام يناهز 6.7 مليون دولار، رغم تراجع أسعار المحروقات عموما بعد الارتفاع القياسي الذي شهده القطاع العام الماضي.
وتمثل هذه الأرباح زيادة بأكثر من 1.5 في المائة مقارنة بالفصل ذاته من العام الماضي. وقال باتريك بوياني رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان:"تثبت توتال إنرجي مجددا خلال هذا الفصل قدرتها على الاستفادة من مناخ ملائم، مع العمل في الوقت نفسه على تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق انتقال متوازن بين النفط والغاز من جهة، والكهرباء والطاقات المتجددة من جهة أخرى". headtopics.com
وأشادت الشركة"بوجاهة استراتيجيتها"، معلنة للمساهمين فيها توزيع دفعة ثالثة من الأرباح قدرها 0.74 يورو للسهم برسم 2023، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بـ2022، وفق البيان. وأضافت توتال إنرجي:"بإنتاج يقارب 2.5 مليون برميل في اليوم، سجلت أنشطة المجموعة في مجال النفط والغاز نموا بـ5 في المائة بوتيرة سنوية"، مشيرة إلى انطلاق العمل في مشاريع نفطية عدة، خصوصا في البرازيل والعراق، فضلا عن مواصلة نموها واستثماراتها في إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون.