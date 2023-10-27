وزير الخارجية الأردني: إسرائيل بدأت حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثية

وحذر الصفدي من أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها وهذا القتل الذي لا معنى له.

وبحسب ما أفاد به مراسل قناة RT في قطاع غزة، تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ المساء، شن عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع. كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.دمر الطيران الإسرائيلي مجمعا سكنيا بأكمله في اليرموك وسط غزة، حيث انتشلت طواقم الدفاع المدني حتى الآن 120 قتيلا ونحو 260 جريحا، فيما لا يزال 300 شخص في عداد المفقودين.أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم الخميس بيانا طالبت فيه روسيا بطرد ممثلي حركة"حماس" فورا من موسكو.

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وزير الخارجية الفلسطيني: يجب وقف النار بشكل شامل في غزةشدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، من لاهاي على أنه يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل السماح بدخول المس اقرأ أكثر ⮕

ماذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل قبل الغزو البري؟أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

غزة.. الخارجية الفلسطينية تشدد على وقف إطلاق النار بشكل شاملأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الخميس، إنه يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل 'حوّلت غزة إلى جحيم دائم على الأرض'سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

إيران تؤكد جاهزية «الموالين» تحسباً لهجوم إسرائيلي بري على غزةحذّر وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، من أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لطهران يضعون «أصابعهم على الزناد» تحسباً لعملية برية إسرائيلية في غزة. اقرأ أكثر ⮕

إيران: ما تفعله إسرائيل في غزة 'إبادة جماعية'اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ 'إبادة جماعية' بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثفة على القطاع بدأت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕