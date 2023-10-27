مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: الدينا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيما

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تعليقا على تبني الجمعية العامة لمشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية بغزة،"الدينا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيما".وأضاف:"الجمعية العامة صوتت بموافقة 120 عضوا للمشروع العربي، يؤكد أن الجمعية العامة هي البيت الأوسع والبيت الذي يدافع عن الحق والعدل والإنسانية".

هذه اللحظة هي لحظة عوز وكرامة للشعب الفلسطيني في الجمعية العامة، والجمعية ردت بلغة قوية واضحة مبدئية قانونية منطقية، ونشكر الجمعية العامة على هذا الموقف الشجاع، وأشكر اخوتي واخواتي لأن وحدة العرب تستطيع أن تصنع كل هذه المسائل، كلما كنا موحدين نستطيع أن ننجز ما نريد".

وقد قوبلت"طوفان الأقصى" بعملية"السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006. 7415 قتيلا بينهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنا، وأكثر من 20 ألف جريح في القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري. headtopics.com

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

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