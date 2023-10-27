'غزة خارج التغطية' وناشطون يوجهون نداء لإيلون ماسك

طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة"إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما.
There's currently a total blackout in Gaza right now and a genocide happening right before our eyes, please speak up about it, retweet everything you see about it on your timeline, don't stay silent.وقالت الشركة في بيان:"أهلنا الكرام في الوطن الحبيب نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".October 27, 2023
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7415 قتيلا بينهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنا، وأكثر من 20 ألف جريح في القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.آبل تصدر"تحديثا أمنيا عاجلا" وتحث مستخدمي"آيفون" على تثبيته! headtopics.com
أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.مقتل فلسطينيين في قتال عنيف مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمهااستفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.
أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. headtopics.com