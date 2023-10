'غزة خارج التغطية' وناشطون يوجهون نداء لإيلون ماسك

طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة"إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما.

There's currently a total blackout in Gaza right now and a genocide happening right before our eyes, please speak up about it, retweet everything you see about it on your timeline, don't stay silent.وقالت الشركة في بيان:"أهلنا الكرام في الوطن الحبيب نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".October 27, 2023

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7415 قتيلا بينهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنا، وأكثر من 20 ألف جريح في القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.آبل تصدر"تحديثا أمنيا عاجلا" وتحث مستخدمي"آيفون" على تثبيته! headtopics.com

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.مقتل فلسطينيين في قتال عنيف مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمهااستفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. headtopics.com

ذا تايمز: موظفو بي بي سي 'يبكون في العمل' بسبب التغطية للحرب في غزة

قضية ساندويتش «سيتي» والاحتيال في النفقاتلم تكن القصة الأكثر قراءة في 'فاينانشيال تايمز'، خلال أحد أيام الأسبوع الماضي، هي عن الحرب الإسرائيلية على غزة، أو المعارك الجارية في أوكرانيا، أو إيلون ماسك أو دونالد ترمب.

الانتظار المرفلسطينيون ينتظرون خروج جثث أقاربهم خارج مستشفى ناصر، الذين استشهدوا إثر غارات لجيش الاحتلا، في خان يونس جنوب قطاع غزة. 'رويترز'

الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي'حرب غزة: الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي'

مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة.

العراق.. ديوان الوقف السني يوجه دعوة عاجلة للعراقيين الليلة على خلفية الهجوم الدامي على غزةدعا ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامنا مع الفلسطينيين في غزة، بالتزامن مع ما تتعرض له غزة هذه اللية من قصف مروع.