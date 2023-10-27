بموافقة 120 دولة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزة

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة إلى هدنة إنسانية يجري تطبيقها فوراً بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.

يأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية. ورغم أن القرار ليس ملزماً فإن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة رداً على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وجرى تمرير القرار بأغلبية 120 صوتاً، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14 منهم إسرائيل والولايات المتحدة.في المقابل، شنّ مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: هجوماً لاذعاً على المنظمة الأممية، واعتبرها فاقدة للشرعية بعد تبنيها قرار الهدنة."خطأ فادح".. ألمانيا تنتقد خطط إسرائيل لإعدام أسرى فلسطينيين ومساس القضاء headtopics.com

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين. وحذّرت بيربوك من أن تطبيق عقوبة الإعدام الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية "خطأ فادح".بعد عودته من مناطق الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الجاري، ناقلاً لعائلته قصصاً حزينة عن حجم الدمار ومعاناة المتضررين، قضى الفلسطيني سامح أقطش برصاص إسرائيلي، خلال أعمال عربدة نفذها مستوطنون إسرائيليون في نابلس بالضفة الغربية.

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