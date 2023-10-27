منتدى طريق الحرير يعزز المصلحة مع الشركاء الدوليين ويرفع الاستثمارات

اختتمت الهيئة العامة للتجارة الخارجية مشاركتها في منتدى تبليسي طريق الحرير بنسخته الرابعة، الذي جاء بعنوان"تواصل اليوم مرونة الغد"، الذي عقد خلال يومي 26 و27 أكتوبر 2023، في مدينة تبليسي الجورجية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة والمصلحة المشتركة مع الشركاء الدوليين الواقعين على طريق الحرير، بمشاركة أكثر من ألفي مشارك، وبخمس جلسات رئيسة، وخمس جلسات فرعية، إضافة إلى عدد من الأحداث الجانبية للمنتدى.

وجاءت مشاركة الهيئة، نظرا إلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير لهذا المنتدى، وحرصها على تعزيز شراكتها مع الدول المشاركة، وأهمية تعزيز تعاونها التجاري، ورفع مستوى الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، وتعزيز شراكة المملكة مع جورجيا، من خلال اغتنام فرص التكامل والاستثمار التي توفرها رؤية المملكة 2030. headtopics.com

كما صاحب المنتدى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السعودي - الجورجي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتشجيع على تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين، إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجورجيا خلال عام 2022، 206 ملايين ريال، لتسجل اللدائن ومصنوعاتها أهم صادرات المملكة إليها، فيما جاء السجاد أهم واردات المملكة من جورجيا. والهيئة تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني. headtopics.com

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