منتدى طريق الحرير.. المملكة تعزز الشراكة مع جورجيا

بنسخته الرابعة، والذي جاء بعنوان "تواصل اليوم مرونة الغد"، برئاسة وكيل المحافظ للعلاقات الدولية عبد العزيز بن عمر السكران، الذي عُقِد خلال يومي 27-26 أكتوبر 2023، في مدينة تبليسي الجورجية، بحضور عدد من المسؤولين، وبمشاركة وفد من القطاع الخاص.
وهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة والمصلحة المشتركة مع الشركاء الدوليين الواقعين على طريق الحرير، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك، وبـ5 جلسات رئيسية، و5 جلسات فرعية، إضافةً إلى عدد من الأحداث الجانبية للمنتدى.
جاءت مشاركة الهيئة، نظرًا لما توليه المملكة من اهتمام كبير لهذا المنتدى، وحرصها على تعزيز شراكتها مع الدول المشاركة، وأهمية تعزيز تعاونها التجاري، ورفع مستوى الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، وتعزيز شراكة المملكة مع جمهورية جورجيا، من خلال اغتنام فرص التكامل والاستثمار التي توفرها رؤية المملكة 2030. headtopics.com
كما صاحب المنتدى توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السعودي الجورجي، والذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتشجيع على تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الدولتين، إضافةً إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية جورجيا خلال عام 2022م 206 ملايين ريال، لتسجّل اللدائن ومصنوعاتها أهم صادرات المملكة إليها، فيما جاء السجاد كأهم واردات المملكة من جورجيا.
يذكر أن الهيئة تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة للتجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.