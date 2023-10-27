وزير الخارجية الأردني: العملية البرية الإسرائيلية ستؤدي إلى 'كارثة إنسانية'

(CNN) -- في إشارة إلى توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية في غزة في وقت متأخر من الجمعة، حث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على الموافقة على قرار معلق في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار، وكتب على صفحته على "إكس" أن “التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له".

وقال الصفدي على إكس: "لقد شنت إسرائيل للتو عملية برية على غزة إن نتائجها ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد كبيرة لسنوات قادمة".ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الجمعة على القرار الذي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الحرب بين إسرائيل وحماس، في حين رفضت الولايات المتحدة وإسرائيل القرار.

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