مصر تطرح سندات «ساموراي» بـ75 مليار ين ياباني

وزادت ديون مصر الخارجية 4 أمثال خلال السنوات الثماني الماضية. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن ديون الحكومة المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة في النصف الثاني من العام الحالي بلغت حتى نهاية مارس 2023 ما إجماليه 11.76 مليار دولار، منها سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) و14.60 مليار دولار تستحق في النصف الأول من 2024.
وأرجعت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، سبب نمو الأرباح إلى زيادة الإيرادات وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل. https://aawsat.
يشار إلى أن الشركة قد أعلنت في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2023 توقيع اتفاقية مع «صندوق الاستثمارات العامة» للاستحواذ على كامل حصة «سابك» في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد). وتبلغ قيمة الصفقة 12.5 مليار ريال. وسوف تكتمل الصفقة بانتهاء إجراءات تصفية استثمار «الشركة السعودية للحديد والصلب» لصالح «صندوق الاستثمارات» التي من المتوقع اكتمالها قبل نهاية الربع الأول 2024 بأنه سيوفر سيولة نقدية فورية لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيميائيات.
وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1991.80 دولار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4642856-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%C2%BBجانب من المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي البريطانية المنعقدة في بلتشلي بارك شمال العاصمة لندن (إ.ب.
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