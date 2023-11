مصر تطرح سندات «ساموراي» بـ75 مليار ين ياباني

وزادت ديون مصر الخارجية 4 أمثال خلال السنوات الثماني الماضية. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن ديون الحكومة المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة في النصف الثاني من العام الحالي بلغت حتى نهاية مارس 2023 ما إجماليه 11.76 مليار دولار، منها سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) و14.60 مليار دولار تستحق في النصف الأول من 2024.

وأرجعت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، سبب نمو الأرباح إلى زيادة الإيرادات وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل. https://aawsat.

يشار إلى أن الشركة قد أعلنت في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2023 توقيع اتفاقية مع «صندوق الاستثمارات العامة» للاستحواذ على كامل حصة «سابك» في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد). وتبلغ قيمة الصفقة 12.5 مليار ريال. وسوف تكتمل الصفقة بانتهاء إجراءات تصفية استثمار «الشركة السعودية للحديد والصلب» لصالح «صندوق الاستثمارات» التي من المتوقع اكتمالها قبل نهاية الربع الأول 2024 بأنه سيوفر سيولة نقدية فورية لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيميائيات.

وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1991.80 دولار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4642856-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%C2%BBجانب من المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي البريطانية المنعقدة في بلتشلي بارك شمال العاصمة لندن (إ.ب.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALEQTISADIAH: ميزانية الربع الثالث .. إيرادات 258 مليار ريال ومصروفات 294 مليارا وعجز 35 ملياراأعلنت وزارة المالية ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 2023 حيث بلغت الإيرادات 258 مليار ريال ، فيما تجاوزت المصروفات 294 مليار ريال، وبعجز 35 مليار ريال.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: 38 % تراجع التمويل العقاري السكني للأفراد في الربع الثالث .. 18 مليار ريالتراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد 38 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 18 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 29.8 مليار ريال للربع الثالث 2022.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: انخفاض قيمة «تويتر» بـ25 مليار دولار منذ استحواذ ماسك على المنصةأخبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك موظفي «تويتر» أن قيمة شركة التواصل الاجتماعي انخفضت إلى 19 مليار دولار (15.6 مليار جنيه إسترليني)، مما يمثل تراجعاً كبيراً.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: تحت إدارة إيلون ماسك.. تويتر تفقد 25 مليار دولار من قيمتها السوقيةأخبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك موظفي «تويتر» أن قيمة منصة التواصل الاجتماعي انخفضت إلى 19 مليار دولار أمريكي، مما يمثل تراجعاً كبيراً من 44 مليار دولار دفعها مقابل الاستحواذ على...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: الأرباح الشهرية للبنوك العاملة في السعودية تتجاوز 7 مليارات ريال لثاني مرة تاريخياارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة 'سعودية وأجنبية' 13.7 في المائة، خلال تسعة أشهر من العام الجاري، لتبلغ 58.2 مليار ريال، مقابل 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: بعد ارتفاعها 53 % .. الإيرادات غير النفطية تغطي 38 % من الإنفاق الحكوميارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 53 في المائة، لتبلغ 111.5 مليار ريال مقابل 72.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕