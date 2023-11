وزيرة خارجية اليابان تبدأ زيارة للمنطقة.. 'غزة في وضع خطير جدا'

وأكدت إنها على علم بالهجوم"الإسرائيلي" على مخيم جباليا للاجئين الذي ذهب ضحيته العشرات من المدنيين، مضيفة"أتفهم أن الجيش الإسرائيلي قال إن الضربة استهدفت نشطاء من حماس وبنية تحتية ذات صلة"، دون المزيد من التفاصيل.

وأشارت كاميكاوا إلى إجلاء المواطنين اليابانيين العشرة وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية الراغبين في مغادرة غزة إلى مصر، وأشارت إلى أنهم في صحة جيدة.والثلاثاء أعلنت الحكومة اليابانية، فرض عقوبات على 9 أفراد وشركة قالت إنهم مرتبطين بحركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن العقوبات تستهدف تسعة أفراد زعمت أن مَن بينهم ممولين ونشطاء في حماس، بالإضافة لشركة مقرها غزة تقدم خدمات تحويل الأموال وتبادل العملات الافتراضية.طائرات الاحتلال تستهدف بقنابل الفسفور ساحة مدرسة تابعة للأنروا في مخيم الشاطئ غرب غزةيديعوت: نتنياهو يناقش خططا لإجلاء قادة حماس من غزة وفق ما جرى مع منظمة التحرير في لبنان عام 1982

