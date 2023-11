في توغلها البري... إسرائيل تعزل مدينة غزة وشمالها عن باقي القطاع

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي عزل في توغلاته البرية مدينة غزة وشمالها إلى حدٍ كبير عن بقية القطاع نتيجة للعمليات البرية الإسرائيلية والاشتباكات ذات الصلة مع نشطاء وفصائل فلسطينية. وأضاف أن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين، فيما تحركت المقاتلات بالتعاون مع القوات الجوية، ووجهت طائرة لمهاجمة فرقة مضادة للدبابات خططت لإطلاق النار وتمت تغطيتها بنيران القوات البحرية.في هذه الأثناء، حذرت الأمم المتحدة من أن عزل مدينة غزة وشمالها يهدد بتوقف تسليم المساعدات الإنسانية من الجنوب إلى نحو 300 ألف نازح داخلياً في شمال القطاع.

وحسب المكتب الإعلامي، بلغ عدد القتلى 195 والمفقودين تحت الأنقاض 120 والجرحى 777 جراء تدمير طائرات حربية إسرائيلية مربعين سكنيين في مخيم جباليا. وقدرت الأمم المتحدة وجود أكثر من 1.4 مليون شخص في غزة نازحين داخلياً، حيث لجأ أكثر من 690 ألفاً و400 شخص إلى 149 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبعد توقف الخدمات بسبب نقص الوقود والكهرباء في مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة والمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا أوشكا على النفاد من الوقود، وناشدت المجتمع الدولي والسكان المحليين في المساعدة في توفير الوقود.

وتتأثر جميع المستشفيات والعيادات العاملة بنقص حاد في الوقود، مما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود للمولدات للوظائف الأساسية فقط. علاوة على ذلك، فإن صيانة وإصلاح المولدات الاحتياطية، التي لم تكن مخصصة في الأصل للتشغيل المستمر، أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب ندرة قطع الغيار.«القسام» تستهدف دبابة إسرائيلية حولها جنود وسط غزة

قالت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الخميس)، في بيان، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذيفة مضادة للدروع، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

