مشاركة خليجية لفن النهمة في واجهة الدمام البحرية

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي عزم الهيئة باستمرارية مهرجان النهام، وإقامته سنوياً في موعد ومكان ثابت؛ ليكون أصلاً من الأصول الثقافية في المنطقة الشرقية، ونقطة جذب للزوار والسواح من مختلف العالم.جاء ذلك في كلمة افتتاح مهرجان النهام الذي أقيم مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، في الواجهة البحرية لمدينة الدمام، بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وعن مهرجان النهام قال" مهرجان النهام في الشرقية، هو المهرجان الثاني في سلسلة المهرجانات النوعية الوطنية، واستهدفنا منه الاحتفال بفن النهمة وهو يمثل التراث البحري المشترك بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى ذلك كانت مشاركة نخبة من الفرق الادائية الخليجية من البحرين، قطر، عمان، الكويت، والإمارات لهم كل الشكر لتلبيتهم هذه الدعوة للمشاركة معنا في هذا المهرجان الذي نأمل أن يستمر ويتطور وأن يكون مصدر إلهام للفنانين والمبدعين سوآء من بلادنا ومن الأشقاء من دول الخليج".

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