بمشاركة خليجية.. افتتاح مهرجان النّهام بواجهة الدمام البحرية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية؛ افتتح اليوم أمين المنطقة الشرقية فهد الجبير مهرجان "" في الواجهة البحرية بالدمام، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، و الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية عمر العبداللطيف، وعدد من الحضور.

وتحتفي هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال المهرجان بفنّ النهمة الأصيل، وسط مشاركةٍ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويمتد المهرجان حتى الثاني من نوفمبر، ليُرسّخ مكانة الفنون الأدائية البحرية في الوعي الثقافي السعودي والخليجي، ويعزز عمق ارتباط النهمة بتاريخ الحياة البحرية لسكان الخليج.

كما يبرز القيمة الفنّية العالية الكامنة في ألوان فن النهمة المختلفة، وأشعاره، وطرق الأداء المتنوعة فيه. ويضم المهرجان عدة تفعيلات ومناطق تتكامل فيما بينها لتوفير تجربة مميزة للزائر، حيث تُؤدَّى الفنون الأدائية البحرية والنّهمة بألوانها في عدة مناطق حول أرض المهرجان، كما يضم عدداً من المتاجر المخصصة للحرفيين والأسر المنتجة والصناعات التقليدية. headtopics.com

ويحتوي المهرجان معرضًا فوتوغرافيًا لصور قديمة من الذاكرة الصورية لحياة البحّارة على سواحل الخليج، إضافةً لمكتبة تضم مراجع مهمّة وثّقت أحداثاً ومراحلَ محوريّةً في الفن والتاريخ الخليجيَّين مما له ارتباطٌ بفن النّهمة، إضافة إلى عرضٍ لمسرحية "دانة يا نّهام" التي تُعرض للمرة الأولى، وهي من تأليف الأديب السعودي صالح آل زمانان، وتسرد المسرحية دراما خليجية حيّة من قلب الذاكرة الخليجية.

ويأتي مهرجان النّهام ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية في إثراء الحراك الثقافي في المملكة، وتعزيز حضور الفنون الأصيلة في المشهد الثقافي، كما يعكس حرص وزارة الثقافة على توطيد التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، ومدّ جسور التواصل الثقافي عبر تسليط الضوء على الأواصر المشتركة بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. headtopics.com

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