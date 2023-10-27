فيديو بالرؤية الليلية لقصف عنيف على غزة.. شاهد ما قاله جنرال أمريكي

أظهرت لقطات صورت بالرؤية الليلية لحظة (إطلاق) ما يبدو أنها قذائف دبابات نحو قطاع غزة، وفي هذا الصدد تحدث الجنرال (الأمريكي) المتقاعد، مارك هيرتلينغ، المحلل العسكري بشبكة CNN، حول التطورات التي يشهدها القطاع الذي يتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة في هذه الأثناء، وأفاد مراسل شبكة CNN، نك روبرتسون، الجمعة، بوقوع انفجارات شديدة وهائلة سُمعت أصواتها في مدينة غزة وسط تحليق كثيف للمقاتلات في سماء المنطقة.

أظهرت لقطات صورت بالرؤية الليلية لحظة (إطلاق) ما يبدو أنها قذائف دبابات نحو قطاع غزة، وفي هذا الصدد تحدث الجنرال (الأمريكي) المتقاعد، مارك هيرتلينغ، المحلل العسكري بشبكة CNN، حول التطورات التي يشهدها القطاع الذي يتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة في هذه الأثناء، وأفاد مراسل شبكة CNN، نك روبرتسون، الجمعة، بوقوع انفجارات شديدة وهائلة سُمعت أصواتها في مدينة غزة وسط تحليق كثيف للمقاتلات في سماء المنطقة.

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