الاتفاق يعلن انتهاء مشاركة لينغارد بتدريباته

وكان المدير الفني نادي الاتفاق، جيرارد قد قال في تصريحات سابقة لبرنامج "في المرمى" عن اللاعب الإنجليزي:"جيسي لينغارد موهوب وهو لاعب حر وسنقوم بتقييمه في الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد معه".

وكان المدير الفني نادي الاتفاق، جيرارد قد قال في تصريحات سابقة لبرنامج "في المرمى" عن اللاعب الإنجليزي:"جيسي لينغارد موهوب وهو لاعب حر وسنقوم بتقييمه في الأسابيع المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد معه".

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