ما سبب تراجع إسرائيل عن مخطط اجتياح واسع لقطاع غزة؟

وحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين للصحيفة فأن الجيش الإسرائيلي علق خطط الاجتياح البري واستعاض عنها بتوغلات محدودة، بهذا الصدد أعلن الجيش الإسرائيلي وجود خطط للتدرج في توسيع مجال العملية البرية شمال قطاع غزة.

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو) نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن"إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة"إنجلرليك" التركية التابعة لحلف"الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدوينته الأخيرة وتصريحاته التي ألقى فيها بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر.أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

قالت صحيفة"نيويورك تايمز" إن حركة"حماس" تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.أفاد موقع"أكسيوس" (Axios) نقلا عن مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاحتمال توسع رقعة الحرب في فلسطين إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة. headtopics.com

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هل تكون «التوغلات المحدودة» بديل الاجتياح البري؟أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أوقفت خطة اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، واستعاضت عنه بتوغلات محدودة، وهو ما يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. اقرأ أكثر ⮕

طالبوا بوقف النار على غزة.. توقيف المئات بتظاهرة يهودية في نيويوركبالتزامن مع عزل إسرائيل لقطاع غزة عن العالم من خلال الحصار وقطع الاتصالات والقصف المتواصل في ليلة رعب غير مسبوقة، أوقف مئات الأشخاص الجمعة في نيويورك خلال اقرأ أكثر ⮕

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مصر: جاهزون لتقديم الاتصالات لقطاع غزةبعد أن أغرقت إسرائيل قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني إنسان والمحاصر منذ 3 أسابيع، في عزلة تامة عن العالم الخارجي، وسط انقطاع كافة الاتصالات، ما صعب عمل اقرأ أكثر ⮕

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، توفير الاتصالات عبر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية، لقطاع غزة، بعد قطع الاتصال عن اقرأ أكثر ⮕

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