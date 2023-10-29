'السيسي' يؤكد لـ'بايدن': مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة لأراضيها

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الوضع في قطاع غزة وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية..وفي التفاصيل، أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي..

وقال 'فهمي إن الرئيس السيسي أكد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة..وأضاف: توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة، وفقاً للعربية نت..

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السيسى لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة لأراضيهابحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن الوضع في قطاع غزة وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة اقرأ أكثر ⮕

السيسي لـ'بايدن': مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيهاوبايدن يؤكد 'رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم'، وفق بيان الرئاسة المصرية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين في موسكو يرد على دعوات إرسال الفلسطينيين إلى مصر وإقامة مخيمات لهم هناكأكد السفير الفلسطيني في القاهرة عبد الحفيظ نوفل أن الفلسطينيين لن يغادروا قطاع غزة وأنهم لن ينتقلوا إلى المناطق الحدودية من القطاع ولن يقيموا أبدا في معسكرات في الأراضي المصرية. اقرأ أكثر ⮕

السيسي يؤكد لبايدن موقف مصر الرافض لسياسات 'العقاب الجماعي'تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميريكي جو بايدن،يوم الأحد، حيث ناقشا مختلف أبعاد الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بايدن والسيسي يتفقان على تسريع دخول المساعدات لغزة ورفض «التهجير»قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعهّدا بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة، اعتباراً من اليوم الأحد. اقرأ أكثر ⮕

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