شابة تُسخِّر 'التقنية' للمساهمة في اجتياز الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

لم تكن الشابة بدرية السحيمي تحتاج إلى إنشاء محل تجاري أو متجر إلكتروني للبدء في مشروعها، وتنطلق فكرة الدورات التدريبية للمساهمة في اجتياز الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والتحصيلي والقياس لطلاب وطالبات الثانوية.. فكل ما احتاجت إليه هو قناة في 'التلجرام'..وتفصيلاً، قالت بدرية السحيمي لـ'سبق': بدايتي كانت إنسانية أكثر منها نفعية عندما سعيت لتقديم دورات مجانية لطالبات المرحلة الثانوية عن طريق برنامج زووم في الجزء اللفظي للقدرات العامة..

وقد لاقت الفكرة استحسان المشتركين الذين استفادوا من تلك الدورات، وحصلوا على نِسب عالية، جاوزت الـ90 في المئة..ولم تتوقف طموحات بدرية السحيمي عند هذا الحد، بل شرعت في العمل على تأليف كتاب خاص بالرخصة المهنية للغة العربية. وتشير بدرية إلى أن ندرة المراجع التي تقدم مراجعات وملخصات في معايير الرخصة المهنية باللغة العربية هي التي دفعتها لتأليف هذا الكتاب؛ فكل ما يوجد حاليًا مجرد شذرات من المعلومات، جُمعت في ملف واحد فقط..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: sabqorg »

تأخر التعليق يربك مدارس بجازان وأمطار مكة الأعلىتسبب تأخر إعلان تعليق الدراسة بمحافظات في جازان، صباح الأحد، في إرباك بعض المعلمين الذين يأتون من أماكن بعيدة، فضلا عن انصراف الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات تحت زخات المطر، فيما... اقرأ أكثر ⮕

باتنا يسجل رقما مميزا بالمحترفينسجل لاعب الفتح، المغربي مراد باتنا، رقما مميزا في تاريخ دوري المحترفين السعودي، إذ وصل اللاعب المغربي من بوابة الرائد للمساهمة التهديفية رقم 50 في مسيرته بدوري المحترفين السعودي، بواقع 28... اقرأ أكثر ⮕

مصر: 4 شركات في قطاعات الاتصالات والغاز والسيارات الكهربائية تتسلم الرخصة الذهبيةأعلنت «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مصر، أنها سلّمت، الأحد، 4 رخص ذهبية جديدة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الفئة من الرخص إلى 24 شركة. اقرأ أكثر ⮕

وفاة شابة إيرانية دخلت في غيبوبة بعد مواجهة بسبب «الحجاب»توفيت اليوم (السبت) الفتاة الإيرانية أرميتا غراوند (16 عاماً)، التي دخلت في غيبوبة في ظروف غير واضحة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) في قطار أنفاق بطهران. اقرأ أكثر ⮕

مراد باتنا يصل للمساهمة التهديفية الـ50 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةمراد باتنا يصل للمساهمة التهديفية الـ50 واصل النجم المغربي مراد باتنا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، اقرأ أكثر ⮕

وفاة الشابة الإيرانية ارميتا كراوند بعد شهر على دخولها في غيبوبةتوفيت السبت الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند التي دخلت في في غيبوبة في ظروف غير واضحة مطلع تشرين الأول/أكتوبر في قطار الأنفاق في طهران. اقرأ أكثر ⮕