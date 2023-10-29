فرنسا تدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية اليوم، أن باريس تُدين بشدة هجمات المستوطنين التي أدت إلى استشهاد العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قُصرة والساوية، فضلاً عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية.وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الخارجية في بيان -وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى إدراك مخططات بن غفير وسموتريتش والجمعيات الاستيطانية التوسعية العنصرية وإرهابها في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لوقفها فورًا.

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