دوري السوبر الإفريقي.. الوداد المغربي يهزم الترجي التونسي (فيديو)

وسجل الجناح هشام بوسفيان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59، بعدما أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الترجي خادعت الحارس لتتهادى إلى شباكه.تجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب في مباراة نصف النهائي الثاني بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وضيفه الأهلي المصري، انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله تابيلو ماسيكو في الدقيقة 52.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.

نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن"إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة"إنجلرليك" التركية التابعة لحلف"الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدوينته الأخيرة وتصريحاته التي ألقى فيها بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر.أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.تراجع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم عن تصريحه بأن شركة"ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت الفضائي لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

قالت صحيفة"نيويورك تايمز" إن حركة"حماس" تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.أفاد موقع"أكسيوس" (Axios) نقلا عن مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاحتمال توسع رقعة الحرب في فلسطين إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة. headtopics.com

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باتنا يسجل رقما مميزا بالمحترفينسجل لاعب الفتح، المغربي مراد باتنا، رقما مميزا في تاريخ دوري المحترفين السعودي، إذ وصل اللاعب المغربي من بوابة الرائد للمساهمة التهديفية رقم 50 في مسيرته بدوري المحترفين السعودي، بواقع 28... اقرأ أكثر ⮕

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