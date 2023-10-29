الوداد يهزم الترجي بهدف نظيف في الدوري الإفريقي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، وذلك في ذهاب الدوري الإفريقي لكرة القدم.

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، وذلك في ذهاب الدوري الإفريقي لكرة القدم.

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