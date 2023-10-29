هيئة الأوقاف تنتصر في قضايا المليار ريال

انخفضت قضايا دعاوى الوقف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 87.4% في 1443 عنه في 1438 إذ بلغ عددها في آخر إحصائيات للقطاع العدلي 1600 قضية، بينما بلغت قبل 5 سنوات 4085 قضية.بلغ إجمالي عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في الأعوام من 1438هـ إلى 1443، نحو 15534 قضية، وذلك بحسب رصد لـ«الوطن»، فيما بلغ عدد قضايا دعاوى الأوقاف والوصايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في 1439 نحو 3435 قضية، و2758 قضية في 1440، و2052 قضية في 1441، و1604 في 1442 هـ.

وكسبت الهيئة القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، حيث باشرت في عام 2022 (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.

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