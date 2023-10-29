مئات الآلاف في شوارع باكستان دعما لأهالي غزة ضد العدوان (شاهد)

وتوجه عشرات الآلاف في مسيرة حاشدة بإسلام آباد نحو السفارة الأمريكية، معبرين عن سخطهم من موقف واشنطن الداعم للعدوان على غزة.

وقال أمير الجماعة الإسلامية سراج الحق إن"على المجتمع الدولي أن يتوصل على الفور إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ووقف المذبحة التي يتعرض لها الأبرياء في وأعلن سراج الحق عن تنظيم مسيرة حاشدة أخرى في مدينة لاهور عاصمة البنجاب، قائلا إنها ستكون في 19 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.ورفع المشاركون وعددهم عشرات الآلاف، أعلام فلسطين، وهتفوا"الله أكبر"، كما عبروا عن تضامنهم الكامل مع أهالي غزة.

وكان الجيش الباكستاني حذر من خطورة العدوان على قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق نار في فلسطين المحتلة.حکومتی رکاوٹوں اور رخنہ اندازی کے باوجود اس وقت اسلام آباد میں تاریخی غزہ مارچ ہو رہا ہے۔ اہل اسلام آباد نے اہل غزہ سے یکجہتی کا حق ادا کر دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی قافلے پہنچ رہے ہیں۔الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال يواصل إلقاء القنابل الضوئية في محيط مستشفى القدس headtopics.com

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