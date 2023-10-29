Anadolu Ajansı

حلقت المظلية التركية فيمان أوغدون، فوق أهرامات مصر حاملة علم بلادها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا. وقال مراسل الأناضول إن أوغدون قفزت بالمظلة من ارتفاع 4500 متر في مهرجان القفز بالمظلات الذي أقيم فوق الأهرامات المصرية، إحدى عجائب الدنيا. ( Stringer - وكالة الأناضول )حلقت المظلية التركية فيمان أوغدون، فوق أهرامات مصر حاملة علم بلادها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا.

( Stringer - وكالة الأناضول )حلقت المظلية التركية فيمان أوغدون، فوق أهرامات مصر حاملة علم بلادها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا. وقال مراسل الأناضول إن أوغدون قفزت بالمظلة من ارتفاع 4500 متر في مهرجان القفز بالمظلات الذي أقيم فوق الأهرامات المصرية، إحدى عجائب الدنيا. ( Stringer - وكالة الأناضول )حلقت المظلية التركية فيمان أوغدون، فوق أهرامات مصر حاملة علم بلادها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا.

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