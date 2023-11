ليبيا.. انطلاق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة

ويتطلع المؤتمر، وفق البيان، إلى"حشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات من أجل إعادة الإعمار، تلبية لأهداف المؤتمر المتمثلة في تحقيق المطالب الشعبية لأهالي درنة والمدن المتضررة بإعمار المدن، على يد شركات عالمية خبيرة".

وينقسم المؤتمر إلى"ثلاث محاور، علمي وتنموي واستشرافي، ويستهدف عدة جهات، منها الشركات المتخصصة الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية، وبيوت الخبرة والمراكز البحثية والغرف التجارية والسفراء والملحقين التجاريين".

وشدد على أن"الشراكة الحقيقية ستمكّن الحكومة من الخروج بتوصيات فعالة على أرض الواقع، من خلال النقاشات العلمية والتقنية الموسعة". جدير بالذكر أن المؤتمر كان من المقرر أن يعقد في 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قبل أن يتم تأجيله، واقتصاره على الشركات دون الدول، في ظل عدم تحمس المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، لعقده في ظل انقسام البلاد بين حكومتين.

