بعدما دمّرتها الفيضانات.. ليبيا تطلق مؤتمرًا دوليًّا لإعادة إعمار درنة

وأضافت: أن الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وتركيا، تشارك في المؤتمر..وأوضح رئيس الحكومة الموازية أسامة حماد، على هامش افتتاح المؤتمر؛ أنه يهدف إلى التباحث والتشاور حول رؤية محددة لإعادة الإعمار..وبيّن أن حكومته تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف..وكان المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة مقرّرًا عقده في الأول من أكتوبر 'تشرين الأول' الماضي، لكنه تأجل لأسباب لوجستية لمنح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة، التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FRANCE24_AR: انطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة الليبية بعد الفيضاناتانطلقت أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية (شرق) الأربعاء، التي ضربتها الفيضانات قبل نحو شهرين، وخلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: عرض تركي للوساطة بين مجلسي النواب و«الدولة» الليبيَّيناستمرّ التجاذب السياسي في ليبيا بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة، وغريمتها «الاستقرار»، قبل يوم من انطلاق مؤتمر دولي ستنظمه الأخيرة بشكل منفرد لإعادة إعمار درنة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: انطلاق مؤتمر إعمار مناطق ليبيا المنكوبة بحضور أوروبي «محدود»حضر المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، برفقة حماد وبحضور وفود الدول المشاركة في المؤتمر من كبرى الشركات الإقليمية والدولية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: Meta تفرض رسوما جديدة على مستخدمي 'فيسبوك و'إنستغرام' في أوروبا!تطلق شركة Meta خيار اشتراك 'خالي من الإعلانات' الشهر المقبل، للأشخاص الذين يستخدمون 'فيسبوك' أو 'إنستغرام' في أوروبا.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: تزامناً مع ملتقى الصحة العالمي 2023.. الجوازات تطلق ختم «استثمر في الصحة»تزامناً مع ملتقى الصحة العالمي 2023.. الجوازات تطلق ختم «استثمر في الصحة»

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الشرطة الفرنسية تفتح النار على امرأة أطلقت «تهديدات» في باريسفتحت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء النار على امرأة كانت تطلق «تهديدات» في محطة للقطار في باريس ما أدى إلى إصابتها بجروح.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕