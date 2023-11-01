لجنة أممية تدين الهجمات على غزة.. وغوتيريش مصدوم من قصف مخيم جباليا

وقالت اللجنة في بيان:"تدين لجنة حقوق الطفل بشدة تصعيد الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد أهداف مدنية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 3500 طفل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونشعر بقلق بالغ إزاء الأطفال الذين ما زال يتم استخدامهم كرهائن".
وأكدت أنه"وفقاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن الدول ملزمة باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة".
ودعت اللجنة إلى"وضع حد للضرر المدمر الذي يلحق بحياة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونحن نضم صوتنا إلى أولئك الذين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار. ونحث على إطلاق سراح الأطفال فورًا، مع القائمين على رعايتهم، كمرحلة أولى عاجلة نحو إطلاق سراح جميع الرهائن".وناشدت اللجنة كافة الأطراف"بالسماح لجميع القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المحتاجين، كما يقتضي القانون الدولي".
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت يوم أمس مجمعا سكنيا داخل مخيم جباليا أدى إلى وقوع أكثر من 400 قتيل وجريح وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.سياسةحكومة غزة: تدمير 52 مسجدا كليا بسبب العدوان الإسرائيليواشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل كبير"
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