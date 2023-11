استقالة مسؤول أممي بسبب 'الإبادة الجماعية في غزة'

وأرسل كريج مخيبر خطاب استقالته، المكون من 4 صفحات، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة فولكر تورك.وقال مخيبر،"مرة أخرى، نشهد الإبادة الجماعية في غزة تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها".

وأضاف"هذه حالة إبادة جماعية نموذجية، لقد دخل المشروع الاستعماري الاستيطاني الأوروبي القومي العرقي في فلسطين مرحلته النهائية، باتجاه التدمير السريع لآخر بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية في فلسطين".وأوضح"لا ترفض تلك الحكومات فقط الوفاء بالتزاماتها، بموجب المعاهدة لضمان احترام اتفاقيات جنيف، ولكنها في الواقع تقوم بتسليح الهجوم بشكل نشط، وتقدم الدعم الاقتصادي والاستخباراتي، إلى جانب توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل".

