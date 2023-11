إسرائيل.. يهود يرفضون الخدمة العسكرية ويعارضون الاحتلال

ورغم ذلك، هناك شباب يهود يرفضون الخدمة العسكرية بدعوى أن الجيش الإسرائيلي يضطهد الفلسطينيين ويمارس الظلم بحقهم. وأشار الشاب اليهودي إلى أن الأشخاص الذين يفكرون مثله في إسرائيل"هم أقلية"، مبينا أن"هذا الوضع بدأ يتغير ببطء".

وأردف:"أرفض فكرة أن قتل المدنيين في غزة سيجلب الأمان لأي شخص، هذا لا يجلب الأمن لأحد، ولن يجلب الأمن لشعب غزة أو لإسرائيل. وأعتقد أن الطريق الوحيد إلى الأمن والسلام هو التعايش". وذكر أنه شهد استخدام القوات الإسرائيلية للعنف الشديد ضد الفلسطينيين في أحياء القدس الشرقية مثل الشيخ جراح وسيلفان وإيسفيا، مبيناً أنه شارك في الاحتجاجات ضد محاولات تهويد المدينة.

واستطرد:"هناك إبادة جماعية مستمرة منذ بداية الصهيونية، لم يبدأ هذا عام 1948 (إعلان إسرائيل) أو عام 1967 (احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة)". وتابع:"لقد رفض العديد من أصدقائي المقربين الخدمة العسكرية، ومنذ أن بدأت نشاطي في مجال حقوق الإنسان، ظلت المجموعة التي أنتمي إليها تدعو الجميع إلى رفض الخدمة العسكرية، وهذا هو الجزء الرئيسي من كفاحي، وتم سجن العديد من أصدقائي لرفضهم الخدمة بالجيش الإسرائيلي".

