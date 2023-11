قدم.. أنور الغازي ينفي اعتذاره لماينز ويواصل تضامنه مع فلسطين

وأعلن النادي الألماني، الإثنين الماضي، عودة الغازي إلى صفوف الفريق، مؤكدا أن اللاعب، خلال محادثات عدة مع إدارة النادي"نأى بنفسه عن رسالته المنشورة بمنصة انستغرام، والتي حذفها بنفسه بعد بضع دقائق لاحقا".

وتابع:"أنا ضد الظلم ولست نادما، ليس لدي خيار سوى الوقوف بحزم من أجل العدالة والإدلاء بالحقيقة وسأظل أفعل ذلك حتى ولو كانت ضدي أو ضد آبائي أو أقاربي". وأوضح لاعب ماينز،"لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في فلسطين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، كيف يمكن للعالم أن يكون صامتا ووفقا لإحصائيات جمعية أنقذوا الأطفال فإن هناك طفل يموت في غزة كل 10 دقائق، هناك 9 أطفال يموتون عندما أكون قد خضت مباراة واحدة وهذا العدد يزيد يوما بعد يوم".

