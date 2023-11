لحظة بكاء أنس جابر بحرقة لأجل أطفال غزة.. تفاعل واسع (شاهد)

وأضاف اللاعبة التونسية من الصعب جدا رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم، إنه أمر مفجع، لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا أستطيع أن أكون سعيدة بهذا الفوز". التونسسة أنس جابر بعد فوزها منذ ساعات على التشيكية فوندروسوفا توجه رسالة تضامنية بالدموع وتتبرع بجزء من جائزتها لغزة.وتوجهت خلال حديثها للجمهور على المدرجات، قائلة:"إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم، هذا كل شيء".

وأثار بكاء أنس جابر تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وسط موجة من الإشادات لموقف اللاعبة الإنساني المتضامن مع الأبرياء في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبلورصدت"عربي21" مشاركة العديد من الناشطين والإعلاميين مقطع جابر عبر منصة"إكس" (تويتر سابقا)، مشيدين بموقفها الذي أشار إلى الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.

ولليوم السابع والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء نحو 9 آلاف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 21 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفق أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.🔹- بطلة التنس التونسية 🇹🇳 قالت: (لا أستطيع أن أكون سعيدة بالفوز بالمباراة.. رؤية الأطفال يموتون كل يوم أمر محبط، سأتبرع بجزء من جائزتي لمساعدة الفلسطينيين.We cannot take a break from it. This is a tragedy we are all living. These are our hearts breaking. It’s not political. It’s human.

