عاجل.. المملكة تتبرع بـ 50 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين

وبين معاليه أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما - رعاهما الله - ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة"ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.يأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

وبين معاليه أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما - رعاهما الله - ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TWASULNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: المملكة تتبرع بـ 50 مليون ريال للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيينالمملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الملك' يتبرع بـ 30 مليون للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيينالمملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: «عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023«عناية» تتحول للربحية بـ 10.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني/عاجلالملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني/عاجل

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق/عاجلالملك وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة 'ساهم' لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق/عاجل

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 'الربيعة': خادم الحرمين وولي العهد تبرعا بـ 50 مليون ريال لحملة إغاثة الشعب الفلسطينيسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕