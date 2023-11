البطولة الختامية لتنس السيدات: أنس جابر تثأر من فوندروسوفا وتتبرع للفلسطينيين

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: FRANCE24_AR »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: أُنس جابر تتبرع بجزء من جائزتها دعمًا للفلسطينيينبعد فوزها الأول في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكون بالمكسيك مساء الأربعاء أعلنت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر أنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: غوف بعد تلقيها عرضاً للزواج: أشعر بالحُب في كانكونقالت كوكو غوف، بطلة أميركا المفتوحة، إنها «تشعر بالحب» في أجواء مدينة كانكون الممطرة بعد فوزها الساحق 6-صفر و6-1 على التونسية أنس جابر.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «دبليو تي إيه»: شفيونتيك أول لاعبة تحقق 65 انتصاراً في 2023فازت البولندية إيغا شفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على الأميركية كوكو غوف ضمن منافسات البطولة الختامية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الرياض تحتضن ختام منافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروسيستضيف ميدان ديراب بالعاصمة السعودية الرياض، الجولة الختامية لمنافسات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس، خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من نوفمبر الحالي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: غضب في الاهلي بعد الخروج من الكأسكانت خسارة الاهلي من أبها في دور ال؟16 من مسابقة الملك وخروجه من البطولة بمثابة الصدمة لعشاقه

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: وزيرة خارجية اليابان تزور إسرائيل والأردنأفادت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، بأنها ستجتمع مع نظرائها من فلسطين وإسرائيل والأردن خلال زيارتها للمنطقة وستبلغهم باستعداد بلادها لتقديم المساعدات للفلسطينيين.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕