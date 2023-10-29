كأس الملك: الهلال بهجومه الشرس يخشى مفاجأة «حزم» كارينيو

يسعى الهلال «حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الملك»، لمواصلة رحلته في الحفاظ على اللقب الأغلى محلياً، وذلك عندما يستقبل ضيفه الحزم في دور الـ16 من البطولة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويدرك الهلال أن «الحزم» انتعش في الأيام الأخيرة، التي صاحبت حضور الأوروغواياني دانيال كارينيو لقيادة الفريق، خلفاً للبرتغالي غوفيا، الذي تمت إقالته بعد فترة غير مثالية للفريق الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين.

وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر، يستضيف الخليج نظيره ضمك في مواجهة تبدو بمثابة إعادة لذكريات آخر مباراة جمعت بينهما في الدمام قبل شهر من الآن، وكسبها «ضمك» بثنائية مثيرة أنعشت الفريق الذي لا يزال يقدم نتائج إيجابية بعد بداية سلبية له هذا الموسم. headtopics.com

أما صاحب الأرض «فريق الخليج»، فقد بدأ بحالة فنية معاكسة لضيفه «ضمك»، إذ لم يتذوق طعم الانتصار في أي مباراة منذ فوزه على «العدالة» وتأهله في بطولة كأس الملك. وفي لقاء يحمل طابعاً خاصاً بأندية دوري الدرجة الأولى، يستضيف النجمة نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة بريدة، في لقاء تنافسي مثير بين الفريقين.

وبدأ الفيصلي بوضع مشابه للنجمة، إذ أسقط «الطائي» أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، وكسب المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ32 لبطولة كأس الملك بنتيجة 2/0.كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الأخدود لم تستكمل خطوتها القانونية بشأن الاحتجاج بخصوص حصول البليهي لاعب الهلال على 3 بطاقات صفراء قبل مباراة الفريقين.أكد خورخي خيسوس مدرب الهلال أن فريقه قدم مباراة كبيرة خلال لقاء الاهلي، مشيراً: كانت حفلة كروية وسط مدرجات مليئة بالجماهير، وأبارك للكرة السعودية هذا النوع. headtopics.com

وكان النجم البرازيلي السابق والنجم البرتغالي لويس فيغو حضرا في مقر نادي النصر السعودي، السبت، إذ قاما بزيارة لمقر النادي العاصمي.

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