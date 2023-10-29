الدوري الإيطالي.. ميلان يفرط في الفوز على نابولي بعد مباراة مثيرة

وعلى ملعب"دييغو أرماندو مارادونا" وبغياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن لإصابته، لم يستفد نابولي من مؤازرة جماهيره كي يثأر من ميلانو في أول مواجهة بين الفريقين منذ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين فاز"الروسونيري" ذهابا 1-0 وتعادل إيابا 1-1.

وعادت الحياة إلى نابولي في مستهل الشوط الثاني بفضل بوليتانو الذي قلص الفارق بعد مجهود فردي رائع حيث تلاعب بالهولندي تيجاني رايندرز ثم الفرنسي تيو هرنانديز قبل أن يسدد في الشباك (50). وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر إنتر، فيما بلغ نابولي النقطة 18 بالمركز الرابع بجدول الترتيب.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

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