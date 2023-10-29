موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

وتنطلق المباراة غدًا في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض، كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC HD.

وفي سياق آخر، طالبت جماهير نادي الهلال، بحضور كثيف لها في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، وذلك بمناسبة مواجهة نادي الحزم غدًا في دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.وكان الأزرق فاز على نادي الجبلين بهدف دون رد في دور الـ32 من البطولة يوم 25 سبتمبر الماضي.

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