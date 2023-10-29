علي مكي.. جلاد الصحفيين الثقافيين

الأخ والصديق علي مكي هلّ على الصحافة الثقافية بطلاً مغواراً، حيث أنجز ما لم يُنجز في صحافتنا المحلية، وتحديداً في الجوانب الثقافية.

عندما جاء للانضمام لصحيفة «عكاظ» يمكن تصنيفه «غلاماً» وفق سنه الصغير، وخلال فترة وجيزة تم تصنيفه من كبار الصحفيين الثقافيين، لم يمنع العمر الصغير لهذا الشاب من الاستطالة والتعملق، فقد تلاحقت ضرباته «الصحفية» حتى بلغ إعجابنا به على مراهنته في إجراء حوار مع فلان أو علان، وهي شخصيات ثقافية كبيرة جداً، مُهابة، لا يتصور أحدنا الجلوس معها عدا محاورتها محاورة صحفية مشاغبة، وفي كل مراهنة صحفية كان علي هو الكاسب.

علي مكي كان الجلاد الذي أثخن زملاءه -في القسم الثقافي- بضربات متوالية، جعلت كلاً منا في حالة استغراب مما يفعله هذا الشاب من ضربات صحفية لم نستطع تمثّل جراءته واقتحامه عوالم الشخصيات الثقافية العربية، وكنا محل اللوم بأننا لا نستطيع فعل ما يفعله علي، ذلك الشاب يقتعد مكتبه ويتصل بأكبر شخصية ثقافية لإجراء حوار مسهب متشعب يمتاز بالمشاغبة ونكش سيرة الضيف بما لا يحب قوله، كانت لعلي طريقة عجائبية في استجلاب الشخصية المتحاور معها حتى إذا بلغ الحوار منعطف الترحيب، وجد الضيف صحفياً قد أخرج أسئلته المدببة،... headtopics.com

وعلي في عمله الصحفي لا يقف عند عتبة «غير ممكن» أو أن الأمر صعب، أو أن هذه الشخصية لا يمكن لها التحدث للصحافة، كما أن إنجاز حواراته يخضع للوقت الذي يحتاجه رئيسه كتوقيت، علي يمكنه الاتصال في آخر الليل لإجراء لقاء مع أهم الشخصيات الثقافية، كيف له إحداث ذلك؟

لم نكن نعرف «وإلى الآن» ما هي الكلمة أو الكلمات السحرية التي تجعل الضيف يوافق على أجواء الحوار، ليس حواراً سهلاً بل هو حوار شائك وصعب. علي مكي جاء إلى الصحافة الثقافية وساحتنا المحلية تقدّس عشرات الكتّاب العرب، وهي صحافة خجولة أو أن الصحافيين يتهيبون من محاورة عمالقة الثقافة العربية، جاء ذلك الشاب واخترق عوالم تلك الشخصيات بلقاءات صحفية عميقة ومشاكسة في «نكش» المخبأ لدى الضيف. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_online »

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تناشد وقف العدوان.. وتحذر من المزيد من المجازر بحق الصحفيينصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: هل يحمي القانون الدولي الصحفيين في قطاع غزة؟حرب غزة: إسرائيل قتلت 24 صحفياً في غزة على الأقل اقرأ أكثر ⮕

«الصحفيين المصرية» بعد استشهاد 45 صحفياً فلسطينياً: الاحتلال يستهدف عائلات الزملاءأكد نقيب الصحفيين المصريين الكاتب خالد البلشي، أن تزايد أعداد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين التي وصلت حتى الآن إلى 45 صحفياً، تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر، يؤكد أنها عملية مستهدفة لكتم أفواه الإعلام بصفة عامة. اقرأ أكثر ⮕

تحذير نقابي من ارتكاب إسرائيل لـ'مجازر' بحق الصحفيين في غزةفي ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

تحذير نقابي من ارتكاب إسرائيل لـ'مجازر' بحق الصحفيين في غزةفي ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال يبرر جرائمه سلفا: 'لا يمكننا ضمان سلامة الصحفيين في غزة'صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕