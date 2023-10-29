قصف إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مستشفى القدس غربي غزة

أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة 'حماس' فجر الاثنين بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة..وفي التفاصيل، قُتل عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال، في تجدُّد لقصف الطائرات الإسرائيلية مساء الأحد على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط. .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستشفيات استقبلت 32 قتيلاً إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلَيْن شمال القطاع..وفي وسط القطاع قصفت طائرات إسرائيلية منزلاً في منطقة الزوايدة؛ ما أدى لوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة العشرات، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات؛ ما أدى لمقتل امرأة وجميع أبنائها، وفقًا لـ'سكاي نيوز عربية'..واستهدف الطيران الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، كما قُتل طفل (8 سنوات) في قصف على منزل مدينة رفح.

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قصف عنيف يطال محيط مستشفى القدس في غزةأفادت وسائل إعلام تابعة لحركة 'حماس'، فجر الإثنين، بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة. اقرأ أكثر ⮕

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