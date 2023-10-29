موسم الرياض.. عندما عاش العالم «ليلة قتال من الخيال»

مرة أخرى، فرض موسم الرياض نفسه على أجندة الأحداث العالمية، بعد ليلة تاريخية شدّت عشاق الملاكمة والألعاب القتالية على حد سواء إلى أقصى درجات الإثارة، وأوفت بكل وعودها، مختتمة أحداثها بتتويج البريطاني تايسون فيوري بلقب «أشرس رجل على وجه الأرض».

وأكمل تايسون فيوري أو «ملك الغجر» 35 نزالاً من دون أي خسارة، ليؤكد نفسه أحد أقوى أبطال الملاكمة تاريخياً، ويخطف الأضواء من الجميع، برفقة موسم الرياض، الذي تحدث عنه العالم أجمع في ليلة لا تنسى. وسلطت «غارديان» الضوء على الحفل الناجح الذي أقيم أيضاً قبل بدء النزال مباشرة، مع قيام ليل بيبي بالغناء على المنصة، وسط حشد جماهيري كبير من مختلف الشخصيات السعودية والعالمية، التي حضرت في حفل افتتاح فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

وأضافت: «إن اختيار القتال بالأيدي لإطلاق أكبر حدث رياضي وثقافي في المملكة ليس من قبيل الصدفة. بالإضافة إلى كرة القدم و(الفورمولا 1) وغيرهما من الاحتفالات، استثمرت المملكة أيضاً في الرياضات القتالية في السنوات الأخيرة. هناك رغبة واضحة من السعودية في توسيع نطاق استضافتها للفعاليات الرياضية العالمية، ما يجعلها عامل جذب حقيقي لمحبي هذه النزالات، كما حدث في لقاء فيوري ونغانو في موسم الرياض». headtopics.com

يستضيف «موسم الرياض» ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات «يو إف سي فايت نايت» بالتعاون مع «يو إف سي»، في مارس المقبل.أطلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الموقع الرسمي لحجوزات تذاكر فعاليات «موسم الرياض 2023»، الذي يوفر مزايا وعروض وخدمات للزوار.https://aawsat.

ويدرك الهلال أن «الحزم» انتعش في الأيام الأخيرة، التي صاحبت حضور الأوروغواياني دانيال كارينيو لقيادة الفريق، خلفاً للبرتغالي غوفيا، الذي تمت إقالته بعد فترة غير مثالية للفريق الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين. headtopics.com

وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر، يستضيف الخليج نظيره ضمك في مواجهة تبدو بمثابة إعادة لذكريات آخر مباراة جمعت بينهما في الدمام قبل شهر من الآن، وكسبها «ضمك» بثنائية مثيرة أنعشت الفريق الذي لا يزال يقدم نتائج إيجابية بعد بداية سلبية له هذا الموسم.

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