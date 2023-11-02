زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جزر ساندويتش الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي، وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع فجر اليوم الخميس، وكان على عمق 29 كيلومترًا.

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