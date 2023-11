مسؤول دولي: عواقب فشل حل أزمة غزة ستتجاوز الشرق الأوسط

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، بعد اختتام زيارته للشرق الأوسط، قال منسق الإغاثة الطارئة، إن الأحداث التي تشهدها المنطقة منذ 7 أكتوبر ستبقي أثرها على حياة الملايين، مضيفًا أن النساء والأطفال والرجال فيوشدد على أون هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، داعيًا إلى ضمان توفير الضروريات الحيوية اللازمة لغزة، بما في ذلك الوقود، بشكل آمن وفوري وعلى نطاق واسع.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: مصدر سعودي: قمة عربية طارئة في الرياض ملفها الرئيسي فلسطينقال مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط» إنه ستُعقد قمة عربية طارئة تتناول القضية الفلسطينية وأحداث غزة في الرياض يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأونروا': 70 شهيدا من موظفي الوكالة منذ بدء العدوان على غزةأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا) فيليب لازاريني سقوط 70 موظفاً في الأونروا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: بوتين: مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسـ،ـطينية ذات سيادةالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكشف عن مفتاح حل الصراع الفلسـ،ـطيني-الإسرائـ،ـيلي ويسلط الضوء على رغبة الدول الغربية بشأن الشرق الأوسط.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مسؤول فلسطيني: حكومة الاحتلال تتعمد الكذب لتبرير جرائمها في غزةمسؤول فلسطيني: حكومة الاحتلال تتعمد الكذب لتبرير جرائمها في غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسهاأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: احتمالات التدخل الأميركي... أين ومتى وكيف؟!تعهد «حزب الله» اللبناني بتصعيد العنف الذي سيطر على الشرق الأوسط إذا شنت إسرائيل غزواً برياً متوقَّعاً في غزة، قائلاً في بيان صدر يوم الأربعاء الماضي

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕