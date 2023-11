احتمالات التدخل الأميركي... أين ومتى وكيف؟!

وبينما يُصدر البيت الأبيض بيانات دعم ويرسل كبار المستشارين والمعدات العسكرية إلى المنطقة، يتصارع المسؤولون الأميركيون أيضاً مع إمكانية الالتزام بورطة أثقل بكثير إذا أوفى «حزب الله» بتعهده. ومع ذلك، إذا تابع: «حزب الله» تهديداته بتكثيف الهجمات خلال عملية برية إسرائيلية محتملة في شمال إسرائيل لدعم غزة، فقد تتصاعد الأمور بشكل كبير، وإذا حدث ذلك، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع غير مستقر حيث يكون هناك ما يبرر الرد العسكري.

أصدرت إدارة الرئيس بايدن حتى الآن سلسلة من الرسائل العامة والخاصة التي تحثّ «حزب الله» على تجنب شن هجومه على نطاق واسع، في حين يدرس مجتمع الاستخبارات الأميركي الخطوات التي من المرجح أن يتخذها الحزب للمضيّ قدماً، وإلى متى ستكون قيادته على استعداد للانتظار على الهامش. وإضافة إلى مزيد من عدم اليقين، ظل أمين العام الحزب حسن نصر الله، هادئاً.

مجموعات سفن الدعم ستكون مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا-أو عندما تشارك جهات فاعلة أخرى في النزاع. أما الذي يبشر بمزيد من التدخل الأميركي فسيكون هجوماً مباشراً على الأصول والمصالح الأميركية و-أو مشاركة الصين وروسيا وإيران وما إلى ذلك، وكنا قبل 10 أيام قد رأينا صواريخ وطائرات من دون طيار تُطلَق من الساحل اليمني، إذ تصدَّت صواريخ أرض - جو لهذه الطائرات الخمس عشرة ولأربعة صواريخ «كروز» أطلقها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه إسرائيل.

ومع ذلك، يصر بعض الخبراء السياسيين على أنه يمكن وينبغي القيام بأكثر من ذلك بكثير. إذ هناك الكثير من الجوانب الإيجابية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دوراً أكثر بروزاً. كما ستكون فرصة لها لاستعادة بعض سمعتها وقوتها وقيادتها الدولية المفقودة.

