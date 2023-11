أمير حائل يتفقد تحضيرات النسخة الثانية لبطولة جمال الخيل العربية الأصيلة

وتنظم البطولة في الفترة 2-4 نوفمبر الجاري في منتزه المغواة، وبمتابعة من عادل آل الشيخ وكيل إمارة منطقة حائل المشرف العام على البطولة، ويقود التحكيم لجان تحكيم دولية ومحلية وفق الضوابط وشروط المسابقات للخيل العربية الأصيلة، حيث يشارك فيها 227 جواداً من مختلف مناطق السعودية تتنافس على جميع الفئات السنية والتأهل للبطولات النهائية لـ6 بطولات وبرعاية ذهبية للمنافسات.

