زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

1 درجة اليوم الخميس، جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا، وأفاد المرصد الأميركي للزلازل أن مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عمق 36 كيلومترًا.

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