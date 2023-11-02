زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

1 درجة اليوم الخميس، جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا، وأفاد المرصد الأميركي للزلازل أن مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عمق 36 كيلومترًا.
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