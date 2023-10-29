رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة: إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد طوفان الأقصى

أكد رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن إسرائيل شعرت بالإهانة والمذلة بعد"طوفان الأقصى"، مشيرا إلى أنها لذلك"تنتقم من المدنيين الفلسطينيين في غزة".، لفت السفير عبد الفتاح إلى أن هناك طلبا من قبل الإمارات العربية المتحدة بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة.

هذا ولفت رئيس بعثة الجامعة العربية إلى أنّ قرار الجمعية العامة بشأن وقف إطلاق النار في غزّة يعكس رأيا كاسحا لصالح تهدئة الأوضاع.منذ السابع من أكتوبر على قطاع غزة، أسفر، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في القطاع نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.

نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع. headtopics.com

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.أعلنت كتائب"القسام" استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما.

تشهد مناطق شمال قطاع غزة قصفا إسرائيليا عنيفا متواصلا منذ أكثر من ساعة، ونفذت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل"حزاما ناريا" مستهدفة عدد من منازل المواطنين بمحيط المستشفى الإندونيسي.قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مخيم عسكر بنابلس ترافقها جرافات headtopics.com

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نتنياهو يتهم أجهزة الأمن بالفشل ويثير جدلاً وغضباً وانقسامات واسعة بإسرائيلأثار اتهام نتنياهو رؤساء الأجهزة الأمنية بالوقوف خلف الفشل الذي تسبب في عملية طوفان الأقصى جدلاً واسعاً في إسرائيل، فيما دعاه عضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى سحب أقواله. اقرأ أكثر ⮕

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إسرائيل بعد تبني الجمعية العامة قرار وقف النار في غزة: لم تبق لدى الأمم المتحدة ذرة واحدة من الشرعيةصرح مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بأن الأمم المتحدة 'لم تبق لديها ذرة واحدة من الشرعية' على خلفية تبني الجمعية العامة الأممية قرارا يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة. اقرأ أكثر ⮕

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