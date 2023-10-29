مدعي عام الجنائية الدولية: وصول المساعدات لأهالي غزة حق يكفله القانون الدولي الإنساني

أكد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هؤلاء"أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي".

وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة"حماس"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.

نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع. headtopics.com

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.أعلنت كتائب"القسام" استهداف دبابتين تابعتين للقوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما.

تشهد مناطق شمال قطاع غزة قصفا إسرائيليا عنيفا متواصلا منذ أكثر من ساعة، ونفذت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل"حزاما ناريا" مستهدفة عدد من منازل المواطنين بمحيط المستشفى الإندونيسي.قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مخيم عسكر بنابلس ترافقها جرافات headtopics.com

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الكويت محذرة من الاجتياح البري لغزة: عزل القطاع يثبت تصميم الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمهأعربت الخارجية الكويتية عن قلق الكويت الشديد من مواصلة تل أبيب ما وصفته 'العدوان البربري' على قطاع غزة واستمرار انتهاكها القرارات الدولية وأحكام القانون الدولي و'الدولي الإنساني'. اقرأ أكثر ⮕

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يتوعد بالتحقيق في جرائم إسرائيل في غزةتوعد مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم (الأحد) بالتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعدم التغاضي عنه، مؤكداً أنه ستتم محاكمة المعتدين وفقاً للقانون الدولي. اقرأ أكثر ⮕

دول الخليج تدعو إلى هدنة وإنهاء الحصار الإسرائيليأدانت دول مجلس التعاون الخليجي العنف في قطاع غزة، وما يتعرض له السكان الأبرياء الآمنون من عدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كونها تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني... اقرأ أكثر ⮕

المحكمة الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمةزار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الأحد)، معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر. اقرأ أكثر ⮕

مدعي المحكمة الجنائية الدولية يزور رفح ويُعبّر عن أمله في زيارة غزة وإسرائيلزار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأحد، معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر. اقرأ أكثر ⮕

مدعي 'الجنائية الدولية' يزور معبر رفح ويأمل في زيارة غزة وإسرائيلزار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر اليوم الأحد ونشر مقطعا مصورا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قائلا فيه إ اقرأ أكثر ⮕