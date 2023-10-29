نصر الله يثير جدلا بفيديو جديد.. وأنصار الحزب يتفاعلون (شاهد)

أعلن حزب الله، أن حسن نصر الله سيشارك الجمعة في "حفل تكريم الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس"- إكسونشرت قناة تحمل اسم الأمين العام للحزب، فيديو لثوان معدودة، يظهر نصر الله وهو يسير أمام لوحة عليها شعار الحزب.

وقال مؤيدو حزب الله إن الفيديو سيثير جدلا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية، والتي ستسارع إلى تحليله، لا سيما إلا أنه يأتي في ظل مشاركة الحزب في الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي. بدورها نشرت الإعلامية المؤيدة للحزب إسراء الفاس، صورة أخرى تظهر نصر الله متجه نحو غرفة كتب خارجها"غرفة عمليات محور المقاومة".

ولاحقا، أعلن حزب الله، أن حسن نصر الله سيشارك الجمعة في"حفل تكريم الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس".السيد حسن نصر الله سيطل يوم الجمعة القادم عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، في احتفال تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس. headtopics.com

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