مصر تبحث سبل إنفاذ هدنة فورية بغزة.. والسيسي: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين

قال وزير خارجية مصر سامح شكري إن بلاده تبحث "سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة، فضلاً عن وقف "التصعيد غير المسبوق" في القطاع. وقالت الخارجية المصرية إن شكري "تواصل هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان".قال وزير خارجية مصر سامح شكري إن بلاده تبحث"سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة، فضلاً عن وقف"التصعيد غير المسبوق" في القطاع.

كما تلقّى شكري اتصالاً هاتفياً، الأحد، من فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،"تناول مساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع والجهود المصرية في هذا الصدد".في سياق متصل استقبل شكري، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، وبحثاً الوضع الإنساني في غزة.

وشدّد شكري على"ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد وتحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب".على صعيد آخر، أكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، أن بلاده"لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم" إلى أراضيها.وشدّد الرئيس المصري، حسب البيان، على"ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة". headtopics.com

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، وقَتل إجمالاً 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مسناً، حسب وزارة الصحة. كما قتل 114 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين.

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