إسرائيل بعد تبني الجمعية العامة قرار وقف النار في غزة: لم تبق لدى الأمم المتحدة ذرة واحدة من الشرعية

صرح مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بأن الأمم المتحدة"لم تبق لديها ذرة واحدة من الشرعية" على خلفية تبني الجمعية العامة الأممية قرارا يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة.وقال إردان خلال الدورة الطارئة للجمعية العامة، يوم الجمعة:"كلنا أصبحنا شهودا على أن الأمم المتحدة لم تبق لديها ذرة واحدة من الشرعية أو الواقعية".
وأضاف أن إسرائيل"شهدت أكبر مجزرة منذ محرقة اليهود... والآن وفقا لرأي الأغلبية في ما يسمى بأسرة الأمم، لا يوجد لديها الحق في الدفاع عن نفسها". أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.
انطلقت رشقة صاروخية ضخمة تنطلق من غزة الآن باتجاه مدن وأهداف إسرائيلية وسط قصف عنيف وغير مسبوق للقطاع من قبل مقاتلات الجيش الإسرائيلي.علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة. headtopics.com
أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.حصلت RT على نسخة من منشورات إسرائيلية تهدد بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن.