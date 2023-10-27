حرب غزة.. ما أوضاع الأطباء والطواقم الطبية في غزة تحت القصف؟

منظمة أطباء بلا حدود حذرت من انهيار النظام الصحي في غزة واكتظاظ المشافي والافتقار للموارد الطبية جراء القصف المتواصل. هذا القصف الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول عقب هجوم نفذته حماس على قرى غلاف غزة وأدى الى مقتل المئات من بينهم مدنيون ونساء وأطفال.

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران وصف لنا أوضاع الأطباء والضغوطات التي يتعرضون لها.

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